Трамп может сегодня провести телефонный разговор с Зеленским

Дональд Трамп в пятницу может провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на осведомленные источники. Сообщается, что это будет первый разговор Зеленского и Трампа с тех пор, как последний покинул Белый дом.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день, но остается неясным, как он будет добиваться мира.

В ходе дебатов с действующим президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что условия прекращения огня, предложенные Путиным, "неприемлемы". При этом Трамп постоянно критикует объемы помощи, которую США оказывают Украине.

На прошлой неделе Владимир Зеленский был в США и заявил, что "все ждут ноября" (президентских выборов в США – прим. ред.), включая Путина. По мнению президента Украины, Байден и Трамп "очень разные", но оба поддерживают демократию, и "Путин возненавидит из обоих".