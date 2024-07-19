В России хотят запретить продавать номера умерших абонентов

В России могут запретить продавать мобильные номера умерших абонентов в течение трех лет.

С соответствующей просьбой к главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратился ректор Российского технологического университета Станислав Кудж. Он указал, что один из ключевых вопросов информационной безопасности – защита персональных данных. Отмечается, что сегодня в России в "серой" зоне цифрового и правового пространства остается вопрос сохранности персональных данных умерших людей — владельцев SIM-карт операторов связи. Действующее законодательство, договоры оказания услуг крупнейших операторов связи не регулируют последовательность действий близких умершего в отношении зарегистрированных на него SIM-карты и номера сотового телефона.

Кудж отметил, что как правило родственники либо забывают о необходимости блокировки SIM-карты или продолжают оплачивать услуги оператора связи и пользоваться SIM-картой или расторгают договор с оператором связи. Если договор не был расторгнут, то по истечении определенного времени номер усопшего может оказаться в свободной продаже и перейти в пользование другому. Новый держатель карты также может получить доступ к банковским счетам, аккаунтам на государственных и иных сервисах.

Ректор предложил установить запрет для сотовых операторов на продажу телефонных номеров абонентов, договор с которыми был расторгнут по причине смерти, сроком на три года, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что каждый месяц в России продается около миллиона SIM-карт, которые мошенники используют для обмана граждан.