ВЦИОМ: большинство россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам

81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, которые приехали в их населенный пункт из других стран.

Как сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, группа конфликтных оценок составляет 17%. Больше всего негативных оценок у жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

В ВЦИОМ отметили, что в стране имеется запрос на ужесточение миграционной политики. Россияне хотят видеть наличие жестких правил, соблюдение мигрантами традиций и устоев коренного населения, а также неизбежность наказания за преступление, сообщает РИА "Новости".

Ранее в СКР заявили, что число экстремистских преступлений среди мигрантов за год выросло на 147%.