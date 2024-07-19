Германия отказалась сбивать российские ракеты над Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу сбивать ракеты и беспилотники России над украинской территорией.

"Я считаю, что есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги", — заявил глава правительства Германии.

Шольц указал, что США тоже занимают четкую позицию в этом вопросе, сообщает ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не одобрил предложение Польши сбивать российские ракеты над Украиной, если они летят в сторону Польши.