ФНС могут обязать предоставлять ФСБ данные из единого госреестра ЗАГС

Федеральную налоговую службу России могут обязать предоставлять Федеральной службе безопасности данные из единого госреестра записей актов гражданского состояния.

Об этом говорится в поправках к проекту закона, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Речь о данных по госрегистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в записи о таких фактах.

В настоящее время доступ к таким сведениям предоставляется МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Социальному фонду, Фонду обязательного медицинского страхования, избирательным комиссиям и комиссиям референдума.

Если инициатива будет одобрена, ФСБ также может получить возможность обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ, в том числе биометрию, без согласия со стороны сотрудников, сообщают "Ведомости".