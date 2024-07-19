Генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста

Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обжаловала срок его домашнего ареста.

Как заявил правозащитник Сергей Буйновский, смягчение меры пресечения при этом обжаловаться не будет.

"Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был", – заявил адвокат.

Он отметил, что суд, самостоятельно установив срок домашнего ареста, вышел за рамки ходатайства следствия, что противоречит нормам российского уголовно-процессуального кодекса, сообщает ТАСС.

115 июля военный суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Следствие и защита несколько раз ходатайствовали о смягчении меры пресечения, но суд согласился на этот шаг только сейчас.