Суд завершил следствие по делу Гершковича

Свердловский областной суд завершил следствие по делу о шпионаже в отношении 32-летнего американца, журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

19 июля в суде начнутся прения сторон. После этого Гершковичу будет предложено сделать "последнее заявление", а затем обвинение запросит ему наказание, которое будет рассмотрено судьей, сообщает ТАСС.

Напомним, гражданина США Гершковича обвиняют в шпионаже. Его задержали в столице Урала 29 марта 2023 года. Процесс стартовал в конце июня 2024 года. Следующее заседание должно было состояться 13 августа.