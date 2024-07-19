19 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Орбан заявил, что повлиять на развитие событий на Украине могут США, ЕС и Китай

Повлиять на развитие событий вокруг Украины способны Европейский союз, США и Китай.

Как сообщил в докладе президенту Европейского совета Шарлю Мишелю глава правительства Венгрии Виктор Орбан, необходимо принимать во внимание Турцию – как "важного регионального игрока" и единственного успешного посредника между Россией и Украиной с начала специальной военной операции. Премьер-министр изложил оценку встреч с лидерами России, Украины, Китая, Турции и кандидатом в президенты Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Как считает политик, Пекин начнет действовать активнее лишь в случае, если шансы на успех участия КНР "будут близки к определенным", что на данный момент, по оценке КНР, таковым не является.

По словам Орбана, США в настоящее время в большой степени озабочены президентской кампанией, и действующий глава государства Джо Байден "прилагает огромные усилия, чтобы остаться в гонке".

Политик отметил, что если Дональд Трамп победит на выборах, "соотношение финансового бремени между США и ЕС значительно изменится в невыгодную для ЕС сторону, когда дело дойдет до финансовой поддержки Украины".

Орбан также предложил провести переговоры с Китаем о модальностях следующей мирной конференции, возобновить прямые линии дипломатической связи с Москвой при сохранении политических контактов на высоком уровне с Украиной, сообщают "Ведомости".

Ранее политик заявил, что Европа серьезно относится к миру, то она может создать план, который имеет "хотя бы минимальный шанс на реализацию". Также Орбан добавил, что Венгрия является единственной страной, которая располагает "свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники"

Теги: Орбан, США, ЕС, Китай, Украина


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Ранее 15.07.2024 13:15 Мск Орбан передал лидерам ЕС свой мирный план по Украине

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