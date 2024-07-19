Глазьев стал главным научным сотрудником ВШЭ

Министр Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике, бывший советник президента России Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником НИУ ВШЭ.

Он указан как главный научный сотрудник в Центре изучения стабильности и рисков на факультете социальных наук.

В октябре 2019 года глава государства подписал указ об освобождении Глазьева от должности своего советника, сообщает Forbes.

Ранее Глазьев заявил, что вывод капитала из России составил 1 трлн долларов за 10 лет, и это мировой рекорд. По его словам, развитию страны мешает "людоедская позиция Центробанка", главной функцией которого должно быть не подавление спроса, как сейчас, а стимулирование технологического прогресса.