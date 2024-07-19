Демократы в США отложили процесс выдвижения Байдена в кандидаты

В США Демократическая партия отложила процесс выдвижения кандидатуры президента Джо Байдена на выборы главы государства.

Это произошло благодаря тому, что лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис убедили партийных чиновников отложить начало выдвижения Байдена на неделю, продлив "дебаты о жизнеспособности его кандидатуры", сообщает The New York Times.

В Белом доме допустили, что слова Шумера и Джеффриса не повлияли на Байдена. "Президент сообщил обоим лидерам, что он является кандидатом от партии, что он планирует победить и с нетерпением ждет возможности поработать с ними обоими", — сообщил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.

Как сообщалось, опросы показывают, что Трамп с большой вероятностью побеждает на выборах. Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков, из которых 222 голоса у него уже практически "в кармане". То есть необходимо победить еще в 3-4 колеблющихся штатах из девяти, а он на данный момент лидирует в шести и еще в трех уступает совсем немного. Байдену же нужно склонить почти все девять колеблющихся штатов на свою сторону, что практически невероятно.