19 Июля 2024
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Фото: Накануне.ru

"Транснефть – Сибирь" с начала 2024 года выполнила диагностику более 2­­­ тыс. км нефтепроводов и 23 резервуаров

АО "Транснефть – Сибирь" за 6 месяцев 2024 года провело внутритрубную диагностику более 2 тыс. км линейной части магистральных нефтепроводов (МН). Цель – плановый контроль технического состояния.

Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами разработки ПАО "Транснефть" – ультразвуковыми, магнитными и комбинированными дефектоскопами. Плановые работы по оценке технического состояния нефтетранспортного оборудования позволяют своевременно устранять возможные дефекты.

Всего в 2024 году планируется обследовать методом внутритрубной диагностики 77 участков трубопроводов общей протяженностью более 4,5 тыс. км. Также будет проведена оценка технического состояния 23 участков линейной части протяженностью около 2 тыс. км.

Полную диагностику прошли технологические трубопроводы нефтеперекачивающих станций, перемычек и обвязок камер пуска-приема средств очистки и диагностики общей протяженностью 214 м. Всего в 2024 году планируется обследовать свыше 1600 м технологических трубопроводов.

Кроме того, предприятие с января по июнь выполнило обследование 114 подводных переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода общей протяженностью 271 км.

На нефтеперекачивающих станциях с начала года проведено полное техническое диагностирование 15 резервуаров, частичное – 13 резервуаров. Также выполнен контроль технического состояния 8 резервуаров для нефти и 1 резервуара для нефтепродуктов. Емкости обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет поддерживать надежность работы инфраструктуры, обеспечивать промышленную и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов.

Теги: "Транснефть-Сибирь", резервуар


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