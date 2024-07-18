19 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Госархив Астраханской области представляет виртуальную выставку по истории мусульман региона

Государственный архив Астраханской области представляет новую виртуальную выставку архивных документов «Из истории мусульманских религиозных учреждений Астраханской губернии второй половины XIX — начала XX вв.».

Выставка подготовлена в рамках Соглашения между Правительством Астраханской области и Правительством Республики Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве в 2022-2024 годах, сообщили в министерстве культуры астраханского правительства.

На территории Нижнего Поволжья распространение ислама началось ещё в период Хазарского каганата в VIII-X веках. н.э. На протяжении столетий религия определяла образ жизни многих народов, населявших астраханские земли и исповедовавших ислам.

В фондах Государственного архива имеются различные документы, отражающие историю ислама в Астраханской области, проследить которую можно также на примере действовавших в городе и губернии мечетей. К сожалению, многие из них не сохранились до наших дней.

В советские годы духовенство различных религий подвергалось многочисленным преследованиям и арестам, а здания церквей, храмов и мечетей были либо разрушены, либо отданы под помещения хозяйственно-бытового назначения. Многие деревянные мечети были также утрачены по причине частых пожаров.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Выставка представлена 152 экспонатами, размещёнными по трём разделам, сформированным по географическому признаку. Хронологические рамки документов выставки охватывают период с 1856 по 1915 годы.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Ознакомиться с выставкой можно на официальном сайте архива.

Теги: государственный архив, виртуальная выставка, мусульманские организации,


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