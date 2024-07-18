19 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

IX Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани в августе

16 и 17 августа в Астрахани состоится Каспийский медиафорум-2024. Тема мероприятия ˗ «Диалог культур ˗ основа развития Каспийского региона».

Ежегодно на Каспийский медиафорум съезжаются представители журналистского сообщества, органов власти, ученые и политологи, медиаспециалисты, эксперты и лидеры общественных организаций из разных стран.

Организаторами форума являются Правительство Астраханской области, Администрация Президента Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство культуры РФ, при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, центра международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия», политологического центра «Север-Юг».

Информационными партнёрами форума являются информационное агентство «ТАСС», межгосударственная телерадиокомпания «МИР», международный информационный партнёр TV BRICS.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте .

В этом году Астраханский регион ожидает делегации из Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, представителей Республики Беларусь, Республики Узбекистан и других.

Основной площадкой проведения станет Астраханский государственный театр оперы и балета. В рамках форума традиционно пройдет церемония подведения итогов конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ».

В повестке медиафорума ˗ пленарное заседание «Диалог культур – основа развития Каспийского региона» и дискуссионные площадки, на которых участники обсудят развитие цифровых технологий в искусстве и медиа, новую жизнь традиционного искусства и кино как универсального языка коммуникации, а также примеры культурно-исторического единства на евразийском пространстве.

Медиафорум предоставляет уникальную возможность для представителей медиасообщества прикаспийских государств собраться вместе и обсудить актуальные вопросы, что позволит эффективно реализовывать общие проекты и достичь основной цели – развития Каспийского региона.

журналисты, камеры(2018)|Фото:Накануне.RU

ТАСС является генеральным информационным партнером медиафорума. Трансляция мероприятий будет организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: каспийский форум, диалог культур, астрахань, медиасообщество, трансляция


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