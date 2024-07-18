В Самаре мигранты пробили голову депутату Госдумы Матвееву

В Самаре мигрант напал на депутата Госдумы, члена КПРФ Михаила Матвеева. Об том он рассказал в своих социальных сетях.

"Группа мигрантов, три человека, шли от набережной по 9 просеке в Самаре. Задирались к прохожим. Мы увидели, как происходит драка, остановились водителем, вышли, чтобы остановить их. Они шли с палками, избивали людей. Я только вышел, достал удостоверения, только сказал остановиться, сразу получил удар в голову. Сидим, в лучших российских традициях, 40 минут уже ждем полицию скорую, никого нет. Одного задержали, он нам про двоих остальных расскажет, кто они были, и как это происходит. У нас мигрантский беспредел на улицах прямо происходит", - рассказал в видео Матвеев.

Депутату перевязали голову, после чего, уже в больнице, наложили швы. По словам врачей, об голову ему разбили бутылку.

Зампредседателя совета депутатов Октябрьского внутригородского района Самары Дмитрий Асеев сообщил в соцсетях, что ГУ МВД по Самарской области уже взяло ситуацию на контроль.

Напомним, что еще в прошлом году Михаил Матвеев предложил запретить приобретение оружия мигрантам, получившим гражданство РФ, в течение 10 лет после принятия гражданства. Однако он не рассматривался и был отклонен. В апреле текущего года он, вместе с коллегой из КПРФ Сергеем Обуховым предложили запретить покупать оружие получившим гражданство России мигрантам, если такой человек не встал на воинский учет.