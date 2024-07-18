Boeing 777 на рейсе "Дели - Сан-Франциско" экстренно сел в Красноярске

Пассажирский Boeing-777, летевший по направлению "Дели (Индия) - Сан-Франциско(США)", запросил экстренную посадку в Красноярске. Самолет индийской компании Air India уже приземлился в аэропорту.

Как передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, экипаж воздушного судна подал код 7700. В хвостовой части салона сработал датчик загорания, предположительно, произошел пожар в багажном отсеке.

Из самолета вывели 243 пассажира, следов пожара или задымления не обнаружено, пострадавших также нет. Сейчас решается вопрос о временном размещении всех пассажиров.