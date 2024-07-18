В новых регионах России вдвое увеличат выплаты по программе "Земский доктор"

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин сообщил об увеличении размера выплат по программа "Земский доктор" и "Земский фельдшер" вдвое. Изменения коснуться ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

По его словам, теперь врачи в новых регионах страны смогут получить до 2 млн рублей, а медсестры, акушеры и фельдшера - до 1 млн рублей. Более того, участникам программ теперь также будет разрешено один раз сменить место работы, но только в пределах одного региона. Ранее медицинский сотрудник, участвующий в программе, был обязан отработать в выбранном учреждении не менее пяти лет.

Мишустин заверил, что принятое правительством решение простимулирует медиков остаться в малых городах и населенных пунктах для повышения там уровня медицины.