Генералу Шамарину, обвиняемому в коррупции, продлили арест

Отстраненному от должности генералу Вадиму Шамарину продлили арест по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба 235-ого гарнизонного военного суда.

Под стражей обвиняемый пробудет до 21 сентября текущего года.

По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод „Телта“" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

В мае следствие наложило обеспечительный арест на недвижимость, активы и банковские счета генерала. А сегодня стало известно, что Шамарин отстранен от должности заместителя начальника Генштаба ВС Р.