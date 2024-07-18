Экс-министра обороны ДНР Стрелкова отправят в колонию Кировской области

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, осужденный за призывы к экстремизму, отправился отбывать наказание в колонию Кировской области. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов.

Как передают его слова СМИ, для Стрелкова выбрана колония общего режима ИК-5 в Кирово-Чепецке. Сторона защиты намерена обратиться в Верховный суд РФ для обжалования приговора и добиться условно-досрочного освобождения.

Ранее близкие осужденного сообщали, что Стрелкова могут этапировать в колонию ИК-13 "Красная утка", располагающуюся в Нижнем Тагиле.

Напомним, в январе Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Он вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.