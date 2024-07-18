Выезды мобильных медбригад в рамках нацпроекта «Демография» проходят в Астраханской области постоянно

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в июле состоялось три выезда мобильной бригады к пожилым людям, проживающим в Черноярском районе Астраханской области.

Целью выездов является увеличение продолжительности здоровой жизни и периода активного долголетия, сообщает министерство социального развития и труда Астраханской области.

В селе Соленое Займище медицинский сотрудник и специалист комплексного центра социального обслуживания населения посетили на дому восемь человек пожилого возраста и инвалидов.

Фельдшер измеряла давление и сатурацию, проводила ЭКГ, давала необходимые рекомендации по сохранению здоровья. Заведующая отделением социального обслуживания проверила качество оказания социальных услуг и ответила на интересующие вопросы.

Для проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации из отдалённого села Ушаковка в районную больницу доставили 8 человек старше 65 лет. Пациенты посетили врачей, прошли лабораторные исследования, флюорографию, маммографию и другие медицинские услуги.

Всего с начала года мобильная бригада совершила 10 выездов и помогла 62 астраханцам.

Пожилые люди старше 65 лет, желающие получить медицинскую помощь на дому или посетить врачей в районной больнице, могут подать заявку в ФАП или КЦСОН по телефону: 8(85149) 2-21-84.