Глава Атырауской области Казахстана поблагодарил всех астраханцев за помощь во время паводка

Жители десяти регионов Казахстана пережили крупнейший за последние 80 лет паводок. Одной из первых с большой водой столкнулась приграничная Атырауская область, в которой сильно пострадали несколько населённых пунктов.

Жители Астраханской области оперативно откликнулись на беду и помогли в сборе гуманитарной помощи для казахстанских соседей.

Астраханская региональная общественная организация казахской культуры «Жолдастык» организовала сбор денежных средств, продуктов питания и предметов первой необходимости. В социальных сетях и мессенжерах распространялись призывы присоединиться к гуманитарным акциям. Особую активность проявили жители Володарского и Красноярского районов, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов выразил признательность жителям Астраханской области за помощь во время режима ЧС, направив Благодарственное письмо председателю совета региональной общественной организации казахской культуры «Жолдастык» Равилю Арыкбаеву.

Аким Атырауской области отметил, что Республика Казахстан и Российская Федерация всегда являлись и по сей день остаются добрыми партнёрами, сотрудничающими в разных сферах.

«Города Атырау и Астрахань не просто граничат на карте — мы стали друг другу хорошими соседями, городами, спешащими на помощь», — говорится в благодарственном письме.