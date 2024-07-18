В Сочи приезжие туристы устроили дефицит бензина

В Сочи начались перебои с бензином на некоторых заправках, сообщает Telegram-канал "Shot Проверка". Виноват, якобы, повышенный спрос – из-за наплыва туристов (рост турпотока 30% с начала лета).

По данным канала, в Лазаревском топливо исчезло на заправках "Лукойла", "Роснефти" и ТНК. Сообщается, что уже двое суток перебои с Аи-95, а накануне исчез еще и Аи-92. Местным жителям приходится ездить заправляться в соседние районы.

Сотрудники АЗС сообщают, что топливо кончается из-за большого транзитного потока, направляющегося в Адлер.