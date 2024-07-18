ФАС признала "ЛУКОЙЛ" виновным в необоснованном завышении цен на бензин в Пермском крае

Федеральная антимонопольная служба признала ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" виновным в нарушении антимонопольного законодательства, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пермское управление ФАС зафиксировало повышение цен на топливо на АЗС этой компании. Ранее в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины Аи-92 и Аи-95 выросли на 85 копеек, отмечает ФАС.

Территориальное управление службы установило, что расходы компании на розничную реализацию бензинов Аи-92 и Аи-95 снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте.

"Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали", - делает вывод ведомство.

Пермское УФАС возбудило в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

"По итогам рассмотрения дела рост розничных цен признан необоснованным. Компании будет выдано предписание и грозит административный штраф в соответствии с КоАП", - предупредила ФАС.