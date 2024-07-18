Суд отправил под домашний арест директора тюменского драмтеатра

Директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева отправили под домашний арест до 27 августа. Решение принял Ленинский районный суд Тюмени по ходатайству следствия. Та же мера пресечения избрана и для его заместителя Александра Чурсина.

Как сообщили в объединенной пресс-службе тюменской судебной системы, оба деятеля культуры обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Ущерб по инкриминируемым деяниям оценивается в 14 млн руб.

По версии следствия, с января 2023 года по апрель 2024 года Осинцев и Чурсин совместно подготавливали договора на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин, и ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение", намеренно занижая доход ТКТО в меньшую сторону.

Драмтеатр является структурным подразделением Тюменского концертно-театрального объединения, считается самым большим драматическим театром России. С 2008 года обрел новое здание, на площади 36 000 кв. м расположились три зрительных зала, которые готовы одновременно принять более 1000 зрителей.

Сергей Осинцев — почетный работник культуры и искусства Тюменской области, в 2014 году удостоился областной премии имени В.И. Муравленко "За личный вклад в развитие культуры и искусства Тюменской области". Участвовал в съемках фильма "Тобол".