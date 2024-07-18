Один из шести заместителей министра здравоохранения Свердловской области уходит в отставку

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева покидает свой пост. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

Утверждается, что указ об отставке Ютяевой уже подписал глава региона Евгений Куйвашев. По данным канала, чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, Екатерина Ютяева была назначена заместителем министра здравоохранения Свердловской области в феврале 2021 года. Она стала шестым замглавы регионального Минздрава Андрея Карлова.

В прошлом году чиновница заявляла, что пандемия ковида не повлияла на рождаемость на Среднем Урале.