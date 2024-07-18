В Алапаевске освятили храм, который при участии Фонда святой Екатерины был воссоздан по образцу XIX века

В Алапаевске восстановлен храм во имя Александра Невского. Он появился на берегу реки Нейва. Сегодня, 18 июля, собор освятили митрополиты Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, Челябинский и Миасский Алексий, в/у Алапаевской епархией епископ Камышловский Мефодий. На мероприятие пришли 3 тыс. человек, оно было приурочено к "Царским дням".

Среди молившихся во время освящения собора и первой службы в нем были руководитель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, соучредители Фонда святой Екатерины Андрей Симановский, Игорь Алтушкин, директор фонда Александр Андреев и многие жители Алапаевска.

Владыка Мефодий поблагодарил тех, кто поучаствовал в воссоздании храма. Он вручил награды Алапаевской епархии Игорю Алтушкину, Анне Громовой, Александру Андрееву, который был награжден медалью "За усердные труды" II степени.

После службы митрополит Евгений отметил, что в Алапаевске появилось "место силы".

"Есть свойство человеческой души - человек религиозен. Примитивные люди поклоняются деньгам. Более изысканные поклоняются более высокому - искусству или науке, посвящая им жизнь. Религиозный человек в свидетельстве своих отношений созидает храм Божий. Если нет храма, человек тяготеет к другим силам. А если они демонические? Рождается смерть", - сказал владыка.

Митрополит считает, что появление в Алапаевске храма - свидетельство того, что жители хотят иметь прямые отношения с Богом и что сегодня России нужна сила Бога. Также он отметил роль Фонда святой Екатерины и его учредителей, которые помогли восстановить храм и постоянно уделяют внимание "душе и телу человека".

"Алапаевск в моем сознании связан с трагедией, случившейся 106 лет назад. Вдруг появляется место света, жизни, не связанное со злодеянием. Храм - новая, красивая страница в жизни города", - сказал глава митрополии, имея в виду убийство членов дома Романовых 18 июля 1918 года.

Отвечая на вопрос Накануне.RU о будущей росписи собора, владыка Евгений уточнил, что Фонд святой Екатерины обращается "к самым искусным иконописцам".

"Они расписали много храмов в нашем регионе. Один из примеров - храм во имя архангела Михаила в Ново-Ипатово. Предполагаю, что стены и этого храма будет согреты руками и сердцем этих иконописцев", - сказал владыка.

Анна Громова полагает, что сегодня в Алапаевске случилось чудо. Она уточнила, что ей вице-мэр Москвы Александр Горбенко подарил икону князя Александра Невского. Два года назад она подарила эту икону Свято-Троицкому храму Алапаевска, начав сбор денег на освященный сегодня собор. Потом к строительству сбора подключились Игорь и Татьяна Алтушкины.

"Предыдущий храм когда-то был создан на деньги алапаевцев. Я говорю, давайте повторим этот подвиг? Конечно, на храм нужны большие деньги. На помощь пришли Игорь и Татьяна Алтушкины, эта удивительная, благочестивая семья", - сказала Громова.

Генеральный директор УТПК Михаил Ивлев уточнил, что архитекторы постарались как можно точнее воссоздать то, что было построено ранее. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина сообщила, что важно знать историю своей страны.

"Приятно, что крупный промышленный город Алапаевск возрождается. Сегодня почти весь город собрался на освящение собора", - сказала Бабушкина.

Освященный сегодня в Алапаевске храм начали возводить в октябре 2021 г. и закончили менее, чем за три года. Собор построен по образцу разрушенной святыни XIX века. Проект реализован уральскими меценатами — учредителями Фонда святой Екатерины при содействии "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества". История храма восходит к 1888 г., когда был заложен собор к 900-летию Крещения Руси и в память об императоре Александре II, освободившем крестьян от крепостного плена. В 1895 г. храм был освящен, а в 1930 г. закрыт и превращен в кинотеатр "Безбожник", где показывали немое кино. Позже здание и вовсе разобрали, а из кирпичей собрали баню. Новый храм построен в максимальной близости к месту, где располагался его предшественник. В октябре 2021 г. в Алапаевске был установлен Поклонный крест. В следующие три года в городе появился настоящий православный комплекс: рядом с храмом была построена воскресная школа, благоустроена территория вокруг.

Освящение собора – не единственное такое событие "Царских дней" 2024 г. 15 июля в Екатеринбурге состоялось схожая церемония, объектами которой стали крест и купол для центра ухода за тяжелобольными людьми.