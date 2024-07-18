Генерал Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба, но не уволен

Генерал Вадим Шамарин отстранен от должности заместителя начальника Генштаба ВС Р. Об этом сообщил его адвокат Игорь Дюкин.

По его словам, Шамарин был отстранен от должности еще в мае, он не уволен, а выведен за штат, пишет РИА Новости.

В июне Второй Западный военный окружной суд отказался отпускать из СИЗО Шамарина. Генерал заявлял, что готов сотрудничать со следствием.

По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод „Телта“" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

В мае следствие наложило обеспечительный арест на недвижимость, активы и банковские счета генерала.