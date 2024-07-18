Мошенники не могут на Госуслугах переписать чужие квартиры - Минцифры

В Минцифры России заявили, что мошенники не могут с помощью сайта Госуслуг переписать на себя квартиру или оформить с ней сделки.

"Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах, — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности", - говорится в сообщении министерства.

Там также заверили, что поддержать электронную подпись в приложении "Госключ" невозможно.

Тем не менее, пользователям Госуслуг предлагают дополнительно себя обезопасить: подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника. Сделки по доверенности будут невозможны.