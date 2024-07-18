Shot: Lamborghini Ивлеевой арестован из-за ее долгов по налогам

Автомобиль Lamborghini Urus Анастасии Ивлеевой арестован из-за ее долгов по налогам, сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, блогерша взяла новую машину в прошлом году в кредит за 40 млн рублей на 7 лет.

Отмечается, что на дорогую иномарку наложен запрет на регистрационные действия, однако Ивлеева пока продолжает ездить на ней. Так, вчера блогерша превысила скорость на Московском большом кольце, за что ей выписан штраф на 500 рублей.

На сегодняшний день долг Ивлеевой перед ФНС почти достиг 21 млн рублей, добавляет канал. В июне сообщалось, что налоговая служба заблокировала ее счета.

В апреле суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Протокол против блогерши составили из-за ее постов в запрещенной соцсети, в которых она высказывалась против проведения СВО. После "голой вечеринки" Ивлеева скрыла их, но через несколько дней вернула в ленту.