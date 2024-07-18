"Живем в фекальной вони". Екатеринбуржцы пожаловались на халатность МУП "Водоканала"

Жители МКД Дорожная, 17 в Екатеринбурге страдают от регулярного затопления подвала фекальными массами. Как рассказала Накануне.RU местная жительница А., ситуация не решается вот уже два года, а только за 2024 год в МУП "Водоканал" поступило три обращения о зловониях. Несмотря на это, городское управление якобы всячески игнорирует жалобы, спихивая вину на управляющую компанию, которая, в свою очередь, не в силах разрешить проблему такого масштаба самостоятельно.

По словам А., дому всего 12 лет, однако проблемы с трубами как у самого старого жилого фонда. МУП "Водоканал" и администрация города присылают отписки, обвиняя УК "Шарташская" и отсутствие крышек на прочистках внутренней системы канализации жилого дома. Однако, как выяснили жильцы, крышки не дают поступать отходам жизнедеятельности обратно в квартиры и не имеют ничего общего с затоплением подвала.

"Два года назад мы купили квартиру и с тех самых пор мы страдаем от канализационных запахов в подъезде, от регулярного подтопления подвальных помещений и вони на постоянной основе, от которой невозможно избавиться. Когда мы покупали квартиру, считали что дом в хорошем состоянии, ему всего 12 лет. Позднее мы стали более углубленно погружаться в эту проблему и оказалось, что нашему дому требуется гидропромывка наружных сетей, чего "Водоканал" не делает, как бы мы не просили. Администрация города дает отписки, уличные засоры устраняются только по факту, а причины засоров - нет. Мы, наверное, уже на грани экологической катастрофы, повсюду летают мошки. У нас у всех дети, семьи и почему мы должны задыхаться от этой вони и жить в этой антисанитарии? Это просто возмутительно", - рассказала одна из местных жительниц.

Жалобы добрались и до Роспотребнадзора, который согласился с екатеринбуржцами и заявил о невиновности УК. В ответе на обращение (имеется в ред.) сказано, что затопление подвала может происходить по двум причинам: сброс в канализацию жильцами строительного мусора и других вещей, способствующих засору, или в связи с ненадлежащим содержанием канализации наружных инженерных систем водоотведения со стороны МУП "Водоканал", а именно - несвоевременная гидропромывка уличной сети, чистка колодцев и выпусков от МКД до колодцев, разрушение основания горловины колодцев, разрушение кладки между горловинами колодцев.

"В целях оказания содействия в решении вопросов о защите ваших прав в адрес МУП "Водоканал" объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований санитарного законодательства", - говорится в ответе Роспотребнадзора за 9 июля 2024 года.

Однако даже после этого специалисты "Водоканала" не спешат разрешить зловонную проблему на ул. Дорожная, заявляя об исправности своих сетей. Когда же работники все же приезжают на вызов, по словам местных жителей, работают спустя рукава и всячески высказывают свое недовольство.

"Со слов управляющей компании, когда приезжают МУП "Водоканал" их инженеры УК просят убрать не только засор но и скопившуюся из-за этого грязь. Те с недовольством спрашивают, почему именно они должны убирать? 10 июля у нас снова прорвало, 13 июля приехали сотрудники "Водоканала" что-то как-то сделали и один из наших жителей увидел, как работники пошли в магазин за спиртным. По сути ничего они и не сделали. Управляющая компания постоянно пишет письма, но ноль реакции со стороны Водоканала". Идёт постоянные перекидывание ответственности с себя на УК и местных жителей", - рассказала А.

Она также добавила, что на аналогичные засоры стали жаловаться и жители соседнего дома. Это говорит о том, что причина постоянных подтоплений действительно может крыться не в жильцах или УК.

"Мы регулярно оплачиваем коммунальные платежи. Почему я, взяв ипотеку в относительно новом доме, ежемесячно исправно выплачивая в среднем по 10 тыс. за коммунальные расходы, придя домой не могу насладиться комфортом? Почему мы получаем такое отношение к нашему дому и почему никто не интересуется нашей проблемой? Как собирать коммунальные платежи, получать деньги - это все горазды. А где элементарное содержание жилья, где элементарные вещи? Мы платим, а в ответ получаем бездействие: нас не слышат или не хотят слышать и это ужасно", - добавила екатеринбурженка.

Накануне.RU обратилось в МУП "Водоканал" за комментарием.