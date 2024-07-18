Россия и Казахстан могут построить ГЭС на Иртыше

Россия и Казахстан ведут переговоры о возможности строительства гидроэлектростанции на реке Иртыш (течет из Казахстана в Россию), сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

В прошлом году о планах по строительству Семипалатинской ГЭС мощностью до 300 МВт на Иртыше сообщала компания "Самрук-Энерго". ГЭС должна расположиться ниже Шульбинской ГЭС.

Сейчас в Иртышский каскад ГЭС, построенный в 50-90-е гг. прошлого века, входят три станции (с общей мощностью 1,7 гигаватта): Бухтарминская, Усть-Каменогорская и Шульбинская.