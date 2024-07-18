18 Июля 2024
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Общество Свердловская область Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Подследственного главного свердловского борца с коррупцией уволили из МВД

Находящийся под следствием начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков уволен из органов.

О том, что Дьяков больше не работает в полиции, стало известно сегодня в ходе заседания в Центральном районном суде Челябинска. Там решается вопрос о продлении меры пресечения теперь уже бывшему силовику.

Информацию о том, что данный сотрудник уволен из системы МВД, Накануне.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского Главка полиции Валерий Горелых. По его данным, сейчас обязанности главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции исполняет один из бывших заместителей Андрея Дьякова.

Андрей Дьяков, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского Главка, в суде(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Дьяков обвиняется по статьям УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Получение взятки в особо крупном размере". 23 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил его под арест до 20 июля 2024 года.

В дальнейшем подследственного полковника перевели в СИЗО Челябинска. Сам Андрей Дьяков виновным себя не признает.

ОБНОВЛЕНО: суд продлил арест Дьякова до конца октября.

Теги: Дьяков, увольнение, следствие, МВД


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