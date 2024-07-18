Захарова заявила, что нет сомнений в планах англосаксов профинансировать покушение на Путина

Покушение на президента России Владимира Путина, о котором говорили украинские власти, планировалось при участии их англосаксонских хозяев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев совершал несколько попыток покушения на Путина, все они были неудачными. В Кремле отметили, что все угрозы от киевского режима очевидны, поэтому безопасность президента РФ обеспечивается на должном уровне.

* Внесен в список террористов и экстремистов