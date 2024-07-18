МЧС: Пожарная защита "Крокуса" не была рассчитана на поджог

Система противопожарной защиты "Крокус сити холла" не была рассчитана на поджог помещений с помощью легковоспламеняющейся жидкости, заявили в МЧС России.

"Когда был совершен поджог, да еще с использованием легковоспламеняющейся жидкости, для такой категории помещений по нашим требованиям не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости", - сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что нормативная база в области пожарной безопасности строится без учета возможных терактов и умышленных действий по поджогу.

"Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо просто бензин с маслом а-ля "смесь Молотова", - добавил Воронов.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в "Крокус сити холле". Пока неизвестно, есть ли в рамках данного дела подозреваемые или обвиняемые.

Напомним, источники в правоохранительных органах сообщили, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала "Крокус сити холла", могли способствовать стремительному развитию пожара во время теракта. Там заявили, что, по предварительной информации, стены были отделаны горючими материалами. Кроме того, потерпевшие рассказали во время опросов, что после начала пожара в концертном зале не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка.

При этом глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что пожарная сигнализация в "Крокусе" сработала в штатном режиме, и системе не удалось потушить пожар из-за значительной площади, а генпрокурор РФ Игорь Краснов отмечал, что масштаб теракта в "Крокусе" оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта.