Украина планирует избежать августовского дефолта

Украина не планирует объявлять дефолт, но и платить по внешним долгам она тоже не планирует. Чтобы избежать необходимости объявления дефолта, фракция Верховной Рады "Слуга народа" внесет законопроект, который дает Киеву право приостановить выплаты по международному суверенному долгу и гарантированным государством обязательствам. Документ должен быть одобрен до 1 августа – даты выплаты очередного купона (которой, впрочем, не будет).