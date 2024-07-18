В Свердловской области снят действовавший с весны противопожарный режим

Действовавший с весны в Свердловской области противопожарный режим официально отменен.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, такое постановление было принято сегодня, 18 июля, на заседании правительства региона. Отмену режима объяснили тем, что пожарная обстановка оценивается специалистами как стабильная. Однако в течение теплого сезона муниципалитеты могут самостоятельно принять решение о продлении противопожарного режима. Это будет зависеть от обстановки на их территории.

Со снятием режима жителям Среднего Урала разрешено посещать леса, но только в том случае, если в муниципалитете не введены локальные ограничения.

Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области в 2024 году начал действовать с 12 апреля. Он означал, что любое разведение огня, в том числе в мангале для приготовления шашлыков, на территории региона было запрещено. Также нельзя было посещать леса. Несмотря на это, в мае область стала абсолютным лидером в Уральском федеральном округе по числу лесных пожаров.