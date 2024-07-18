18 Июля 2024
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Общество Волгоградская область
Фото: Накануне.ru

Жителей волгоградского поселка, нашедших червей в водопроводной воде, обвинили в оппозиционности

В селе Горноводяное в Волгоградской области разгорается скандал. Местные жители обнаружили в воде из местного водопровода червей-волосатиков, которые также известны как конский волос.

Снимки червей, появившихся из-под крана в момент набора воды для купания ребенка, опубликовала местная семья. Эксперты считают, что такие паразиты могли появиться в водопроводе, если система соединяется с каким-то застойным водоемом, пишет портал V1.

Но в поселковой администрации вместо того, чтобы разобраться с качеством воды, решили проблему игнорировать. А на расспросы журналистов стали обвинять пожаловавшихся селян в оппозиционности.

"Ну какие черви? С чего вы взяли, что это черви? Они должны шевелиться. А там нитка какая-то лежит, не шевелится", - сказала журналистам глава Горноводянского сельского поселения Ирина Горшкова. По ее словам, у упомянутых жителей "совсем другие ценности", "они не за президента" и являются оппозиционерами.

"На общественных работах, уборках территории мы их не видим, как и помощи от них. Они дезорганизуют нашу жизнь. Поэтому и придумывают всякое. Сейчас идет специальная военная операция. И это только на руку недоброжелателям", - заявила Горшкова.

Горшкова ранее являлась художественным руководителем поселкового Дома культуры, уже десять лет избирается на местных выборах (как самовыдвиженка и как представительница "Единой России").

Теги: водопровод, черви, администрация


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