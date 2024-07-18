"Уральские авиалинии" вернули деньги инвалиду, которого пересадили из бизнес-класса в эконом

Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула деньги за билет пассажиру-инвалиду, которого вынудили пересесть из бизнес-класса в эконом. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Инцидент случился во время рейса "Москва – Екатеринбург". Сообщалось, что стюардесса "Уральских авиалиний" заставила безногого ветерана пересесть в эконом из бизнес-класса.

"Ветеран вместе с женой возвращался из Москвы в Екатеринбург рейсом "Уральских авиалиний". Супруга заранее купила места в бизнес-классе, чтобы мужу без ноги было удобнее во время полета. Однако перед взлетом к ним подошла стюардесса и потребовала пересесть в эконом-класс. Инициирую проверку в порядке прокурорского надзора", - описывала ранее произошедшее Москалькова.

Как сообщила сегодня омбудсмен в своем Telegram-канале, благодаря совместным усилиям с компетентными органами и уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой ситуацию удалось разрешить.

"Уральские авиалинии" вернули ему деньги за билет на злополучный рейс и предоставили сертификат на следующий перелет с 50% скидкой. Транспортная прокуратура продолжает проверку", - рассказала Татьяна Москалькова.

Ранее в самой авиакомпании объяснили это происшествие сбоем в системе регистрации билетов.