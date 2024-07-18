В Ростовской области вновь ввели режим временного отключения света

В Ростовской области вновь ввели режим временного отключения электроснабжения.

Как сообщает минпромэнерго региона, меры приняты "для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения».

Отключения уже начались в Ростове-на-Дону. В течение дня ожидаются отключения в южных и центральных частях области.

Ранее один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился в результате срабатывания автоматики. В энергосистеме юга страны в условиях повышенных нагрузок были введены временные графики ограничения потребления.