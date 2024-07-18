В Магадане приостановлено действие закона об усыплении бездомных животных

Магаданский суд приостановил действие регионального закона, разрешающего усыпление бездомных животных на территории области. С иском против закона, вступившего в силу 15 июля, ранее обратился прокурор. На время рассмотрения иска суд решил запретить убийство бездомных животных.

Это первый случай приостановки действия регионального закона об обращении с бездомными животными (читай – усыплении в целях экономии).

Сегодня же Конституционный суд России вынес решение, которое признает незаконным усыпление бездомных животных, если они не представляют опасности для людей. Основанием для умерщвления животных не могут быть "ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов", говорится в решении. Таким образом, возможна приостановка действия аналогичных региональных законов в ряде субъектов, таких как Бурятия, Якутия, ХМАО, Самарская область.