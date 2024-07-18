18 Июля 2024
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: nso.ru

Не имеет аналогов в России: «ДНК-библиотеки» создаются в Новосибирской области

Серийное производство не имеющих аналогов в России высокотехнологичных импортозамещающих наборов реагентов для молекулярной диагностики онкологических заболеваний, типирования вирусов и пренатального скрининга запущено в Новосибирской области. Эта работа отвечает целям и задачам национального проекта «Наука и университеты».
Новосибирские инноваторы создали реагенты для пробоподготовки, которая является предварительным этапом NGS-секвенирования («чтения» участков или целого генома). На этой стадии исследователем создаются «ДНК-библиотеки» – совокупности фрагментов ДНК, модифицированных определенным образом. Не только разработать, но и поставить на поток инновационную технологию удалось благодаря работе резидента Академпарка и участника СиббиоНОЦ при содействии Правительства региона.

(2024)|Фото: nso.ru

«Проекты, связанные с переходом к персонализированной медицине, соответствуют приоритетным направлениям научно-технологического развития и перечню важнейших наукоемких технологий, утвержденных Указом Президента России, и направлены на импортозамещение. Задача Правительства Новосибирской области – выстроить цепочки поддержки, чтобы региональные инновационные компании переходили от изготовления опытного образца и патентования, к внедрению в производство принципиально новых продуктов, качественно улучшающих здоровье и жизнь граждан. Разработки по данному направлению в нашем регионе организованы компаниями, входящими в Сибирский биотехнологический научно-образовательного центр. По результатам разработок организованы поставки готовых наборов реагентов для подготовки NGS-библиотек в научные организации и инновационные компании России. Следующим этапом будет масштабирование производства для нужд медицинских организаций региона и всей страны», – прокомментировала заместитель Губернатора Ирина Мануйлова.

С разработками, выполняемыми инноваторами, в том числе совместно с исследовательскими институтами СО РАН, 18 июля ознакомился министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

«Высокотехнологичные генетические исследования применяются практически во всех областях биологии и медицины: это и ранняя диагностика онкологических заболеваний, типирование вирусов, а также такие важные для целей развития здравоохранения – скрининг новорожденных, пренатальный скрининг и обследование при ЭКО. Поддержка таких проектов, направленных на переход к персонализированной медицине и импортозамещение, является приоритетной для Правительства Новосибирской области. Предусмотрено выделение субсидий в рамках конкурса для поддержки трансфера технологий инновационным компаниям, которые нацелены на внедрение в серийное производство продуктов биотехнологического направления. В бюджете этого года на эти цели заложено 170 млн рублей, что позволяет нам подержать до 30-40 проектов. Также поддержкой таких проектов занимается один из флагманских проектов областного Правительства – СиббиоНОЦ», – подчеркнул министр.
Подробнее с информацией о разработках сибирских инноваторов и условиями предоставления господдержки можно ознакомиться на сайте министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

(2024)|Фото: nso.ru

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