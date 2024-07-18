В Абхазии половина потребителей осталась без электричества из-за аварии на ГЭС

На единственной в Абхазии гидроэлектростанции произошла авария, в связи с этим около половины потребителей в республике остались без электричества.

Об аварии на Ингурской ГЭС сообщили в РУП "Черноморэнерго". Как только работа электростанции будет восстановлена, подача электроэнергии будет возобновлена, сообщили в компании. Сроки возобновления электроснабжения не называются.

Ингурская ГЭС – крупнейшая на Кавказе, находится на границе Абхазии и Грузии и эксплуатируется совместно двумя странами. Абхазия получает около 50% мощности, вырабатываемой станцией.