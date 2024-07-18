В Новосибирск переедет экспозиция области с выставки-форума «Россия» на ВДНХ

8 июля Международная-выставка форум «Россия» завершилась в Москве. Она проходила на территории Выставки достижений народного хозяйства с 4 ноября в течение 8 месяцев. За это время выставку посетили 18,5 млн человек, что стало абсолютным рекордом по посещаемости подобных мероприятий. Стенд Новосибирской области посетили более 3 млн человек. Теперь экспозицию региона планируют перевезти в Новосибирск. Об этом в ходе пресс-конференции 18 июля сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. «Экспозиции с выставки «Россия» будут перенесены по своим регионам. Мы будем просчитывать и выбирать наиболее удачный формат размещения. На сегодняшний день областные власти рассматривают несколько вариантов – Экспоцентр, Академпарк или один из музеев города», – сообщил Лев Решетников.

Он также отметил, что выставка дала импульс самим регионам, она помогла им сформулировать свою идентичность и создать брендирование регионов, и уже сейчас способствовала росту туристического потока. Важно, что этот мультипликативный эффект станет долгосрочным, так как достижения всех регионов в различных сферах на постоянной основе будут демонстрироваться в новом Национальном центре «Россия» в Москве – такое решение принято Президентом России.

Напомним, на выставке «Россия» все 89 регионов России представили свои уникальные разработки, показали туристический потенциал, рассказали про традиционные обряды, костюмы и кухню. Новосибирская область была представлена выставочным стендом, отражающим развитие региона в концепции «Треугольника Академика Лаврентьева»: «Образование – Наука – Производство». Смысловой доминантой стенда выступила витрина достижений Новосибирской области, экспонатами которой стали самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, Биотехнопарк, самый большой ледовый дворец за Уралом – «Сибирь-Арена», Новосибирский центр волейбола и другие объекты.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области, регионом на ВДНХ было организовано более 200 мероприятий. С потенциалом области ознакомились более 3 млн человек. По итогам выставки регион награжден памятными медалями и статуэтками за участие в Международной выставке-форуме «Россия» и ее информационное сопровождение.