Пушков: Блокировки YouTube в России не планируется

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков опроверг информацию о том, в России готовится полная блокировка видеохостинга YouTube.

"Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", - цитирует его РИА Новости.

При этом депутат Александр Хинштейн сегодня вновь намекнул на то, что YouTube рано или поздно будет заблокирован. По его словам, в России рано или поздно появится собственная инфраструктура, и тогда в услугах хостинга, нарушающего права российских пользователей, не будет нужды.

Напомним, источники "Газеты.ру" недавно сообщали, что на протяжении июля-августа будет некая "деградация" YouTube, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы: в каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка.