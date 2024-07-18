18 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге на 10% вырос спрос на меблированные новостройки

В 2024 году в Екатеринбурге выросла доля новоселов, заезжающих в меблированные новостройки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Аналитики отметили, что к моменту завершения программы льготной ипотеки спрос на меблированные квартиры в новостройках увеличился на 10%. Один из крупнейших девелоперов Екатеринбурга "Атомстройкомплекс" предоставляет комплектацию мебелью и техникой в качестве дополнительной опции. В компании зафиксировали увеличение спроса на нее в преддверии отмены льготной ипотеки, причем, меблировку заказывали покупатели жилья в самых разных объектах, независимо от их класса, площади и стоимости. Самое большое количество меблированных квартир приобрели на Эльмаше – 39 штук только в одном доме.

Квартира от "Атомстройкомплекса"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Стоимость базового набора мебели и техники включена в общую стоимость квартиры и распределяется на весь срок ипотечного кредитования, такое предложение от застройщика дает возможность клиенту сэкономить финансы. Поэтому логичен интерес к опции после повышения ставок на потребительские кредиты и перед отменой ипотечных программ покупки строящегося жилья. Сейчас "Атомстройкомплекс" дорабатывает стандарты меблировки с учетом предпочтений покупателей, при анализе предпочтений клиентов есть запрос на расширение предлагаемого ассортимента мебели и ее функционала.

Стандартный вариант меблировки в "Атоме" включает встроенный шкаф-купе в коридоре и кухонный гарнитур с встроенной бытовой техникой. В базовой набор от девелопера включены духовой шкаф, варочная поверхность и вытяжка. При этом большинство покупателей пользуются возможностью расширить комплект мебели под свои потребности – чаще всего дополнительно устанавливают посудомоечную машину, холодильник и микроволновую печь, и заказывают для них дополнительные мебельные модули.

Квартира от "Атомстройкомплекса"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Также многие собственники пользуются возможностью изменить цвет фасадов мебели согласно дизайн-проекту. Популярно увеличение пространства для хранения в кухонном гарнитуре за счет третьего уровня модулей, востребована замена зеркальной двери шкафа-купе наглухую "под дерево".

"Атомстройкомплекс" еще 10 лет назад первым на рынке недвижимости Екатеринбурга начал меблировать квартиры в новостройках, обеспечивая покупателям возможность получить квартиру, полностью готовую к проживанию. В компании заявили о намерении развивать это направление и далее, расширяя перечень мебели и аксессуаров, которые могут быть установлены девелопером и включены в договор долевого участия.

Теги: квартиры, мебель, новостройки, спрос, Екатеринбург


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