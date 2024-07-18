Население Китая сократится к концу века до Пакистана - прогноз ООН

К концу XXI века население Китая почти сократится до Пакистана по всем вариантам прогноза. Такие данные содержит очередной прогноз отдела народонаселения ООН 2024 года пересмотра, который был опубликован на днях. Накануне.RU приводит результаты прогноза по наиболее населенным странам.

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По среднему варианту прогноза, население Китая сократится до 600 млн человек в концу века - это лишь чуть больше, чем будет в Пакистане и Нигерии (примерно по 500 млн). Население Индии достигнет максимума в 1,7 млрд примерно в 2060 году, а к концу века уменьшится до 1,5 млрд.

Причем депопуляция Китая уже запрограммирована, вопрос только в темпах. По низкому варианту, в Китае к концу века останется 400 млн человек, по высокому - 900 млн, что тоже ненамного больше, чем в Пакистане и Нигерии, где будут жить около 700 млн.

При этом средний вариант прогноза для Китая еще сравнительно оптимистичен, потому что он подразумевает медленный рост рождаемости с нынешних 1 ребенка на женщину до 1,3 к концу века. Это очень низкая рождаемость, но последние 6-7 лет в Китае она катастрофически упала, и даже китайские СМИ пишут о том, что это проблема государственного масштаба, решить которую не может никто. Высокий же вариант прогноза практически невероятен: он возможен только при росте рождаемости до 1,8 ребенка на женщину. Такой уровень рождаемости был в Китае в начале 1990-х, в условиях совершенно другого общества.

Как сообщалось, в России будет едва ли больше 120 млн человек. А вот прогноз для других стран (средний вариант, млн чел.):

• США - 420

• Индонезия - 300

• Бразилия - 160

• Японии - 75

• ДР Конго - 430

• Эфиопия - 370

• Танзания - 260

• Египет - 200

• Ангола - 150

• Судан - 135

• Афганистан - 130

• Уганда - 120

• Филиппины - 110

• Йемен - 110

• Мозамбик - 100

• Кения - 100

• Кот д'Ивуар - 100

• Ирак - 100

• Нигер - 90

• Камерун - 90

• Мали - 80

Это будет происходить, если рождаемость в Африке будет постепенно снижаться примерно до уровня воспроизводства.

При этом Иран сократится до 80 млн, Турция - до 65. То есть ряд небольших по территории стран Африки обгонит не только Турцию и Иран, но и Россию.