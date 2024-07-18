Гуманитарии с дополнительными IT-навыками могут вдвое поднять себе зарплату - исследование

Российские специалисты-гуманитарии, получившие компетенции в области программирования и анализа данных, могут претендовать на зарплату вдвое выше чем у тех, кто не обладает такими знаниями, пишет Forbes со ссылкой на исследование "Яндекс Образования" и Европейского университета.

Так, средняя зарплата журналистов благодаря IT-компетенциям может вырасти с 40 тыс. руб. до 75 тыс. руб., социологов — с 45 тыс. руб. до 90 тыс. руб.

Чаще всего с IT-знаниями требуются социологи (70%), экономисты (68%), маркетологи и специалисты по рекламе (67%), менеджеры (65%) и журналисты (64%).

Наиболее востребованные IT-навыки для гуманитариев — это сбор и анализ данных (65%), визуализация данных (53%), а также работа с графическими редакторами (36%) и знание специализированного ПО (35%). Навыками разработки владеют 24% опрошенных, говорится в исследовании.