Представлена программа и схема проезда новосибирского авиафестиваля на аэродроме «Мочище»

В Новосибирской области на аэродроме «Мочище» 28 июля состоится авиационный фестиваль «За нашу Победу – на взлет!». Организаторы подготовили обширную программу, включающую не только выступления в небе, но и выставку автомобильной и авиационной техники, полевую кухню, развлекательные площадки.

Сегодня, 18 июля, организационные вопросы обсудили в региональном Правительстве в ходе заседания оргкомитета. Профильными ведомствами Правительства Новосибирской области проработаны вопросы транспортной доступности, безопасности, медицинского сопровождения, культурной и спортивной программы.

«Авиационный фестиваль – это не просто праздник, он играет важную роль в повышении патриотизма среди молодого поколения, укрепляет чувство гордости за наших героев. Программа фестиваля всегда насыщенная сопутствующими мероприятиями, которые интересны жителям и гостям нашего региона, – подчеркнул заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В программе авиационного фестиваля – выступления самолетов и вертолетов Вооруженных Сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.

Наземная программа тоже впечатляет: для всех зрителей состоится выступление Новосибирского фестивального симфонического оркестра Новосибирской филармонии, будет организована выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, выставка автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, техники байк-клубов, а также ярмарка сувенирной продукции.

Одна из целей фестиваля – повышение патриотизма среди молодого поколения Сибирского Федерального округа и популяризация авиации. Поэтому в рамках фестиваля запланированы патриотические встречи с пилотами, а с 26 по 28 июля пройдет чемпионат Новосибирской области по парашютному спорту.

Схемы движения личного, наземного и железнодорожного общественного транспорта опубликованы на сайте регионального минтранса. Будет курсировать 33 пригородных поезда, которые позволят добраться жителям из районов области на авиационный фестиваль. Программа фестиваля размещена на сайте аэродрома «Мочище», а также на сайте регионального минспорта.