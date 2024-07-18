Песков: Россия примет меры безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в Черном море

Россия будет принимать меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в черноморском регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "концентрированное присутствие" натовских кораблей представляет собой дополнительную угрозу для РФ, учитывая непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины.

Так представитель Кремля прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского, который ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о стратегии морской безопасности страны. Она предполагает, в частности, построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, передает ТАСС.