В Госдуме предлагают закрыть дефицит кадров в ОПК "альтернативщиками"

В Госдуму вносят законопроект, который расширяет перечень мест прохождения альтернативной службы. В ЛДПР, где подготовили инициативу, считают, что так можно решить проблему кадрового голода в оборонной промышленности – если разрешить проходить альтернативную службу на предприятиях ОПК.

"Оборонные предприятия бьют тревогу: объемы производства растут, а специалистов катастрофически не хватает. Буквально на прошлой неделе ГД рассматривала наш законопроект, разработанный по просьбе Казанского порохового завода. Предлагалась отсрочка от армии для молодых специалистов, занятых на производстве спецхимии и боеприпасов. Проект отклонили. Но с ответственным комитетом договорились: корректную конструкцию для решения проблемы найдем", - пишет глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

Расширение возможностей альтернативной службы как раз может такой конструкцией стать.

Стоит отметить, что кадровую проблему в оборонке эта инициатива едва ли решит. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ее ведет Росстат), в среднем в год альтернативную службу в России проходят 1100-1200 человек. И проходят они ее чаще всего именно потому, что имеют антивоенные убеждения (вероятно, они могут распространяться и на военные предприятия, где производится в том числе летальное оружие). Также среди тех, кто проходит альтернативную службу вряд ли найдется много специалистов-оборонщиков, а именно люди со знаниями, а не разнорабочие нужны в отрасли.