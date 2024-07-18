Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 44 га

Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 44 га, из них 42 га - это территория Карадагского заповедника. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора заповедника по общим вопросам Юлия Хижняк.

По ее словам, в основном пожар затронул травянистый покров.

Как сообщали в МЧС, 15 июля у подножья Карадагского заповедника в поселке Коктебель в Крыму загорелась сухая растительность. Площадь пожара с 20 гектаров увеличилась к вечеру до 30 гектаров. К утру 16 июля его удалось локализовать на площади 40 га. К тушению пожара подключился Симферопольский полк Росгвардии, также привлечена авиация.

Ранее сотрудники полиции установили, что пожар начался из-за возгорания сухой травы от искры, когда местный житель резал металл болгаркой. Возбуждено уголовное дело.